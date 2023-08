Jan Kliment w rozmowie z mediami opowiedział o ciężarnej żonie. Żona jurora "Mam talent" jest już w zaawansowanej ciąży i wkrótce urodzi ich pierwsze dziecko. Lenka Klimentova ma już spory brzuszek i powoli przygotowuje się do bycia mamą. Teraz Jan Kliment zdradził, czy jego żona ma jakieś zachcianki i czy ciąża ją zmieniła. Jan Kliment komentuje ciążę żony Jan i Lenka Klimentowie niedługo zostaną rodzicami. Kilka miesięcy temu para ogłosiła radosną wiadomość i pochwaliła się, że spodziewają się dziecka. Wiadomo już, że zakochani czekają na narodziny syna, ale do tej pory nie Jan i Lenka Klimentowie nie zdradzili, jakie wybrali dla niego imię. Para nie ukrywa swojego szczęścia i chętnie chwali się w sieci przygotowaniami do narodzin maleństwa. Ostatnio Jan Kliment pokazał również piękne zdjęcie ciężarnej żony. Teraz z kolei Jan Kliment opowiedział, czy jego żona ma ciążowe zachcianki i jak się zmieniła. Nie miała w ogóle zachcianek ani zmian nastrojów. Więcej się wzruszała. Oglądała jakiś filmik na Instagramie i od razu widziałem łzy. Kiedy pytałem, co się stało, ona odpowiadała: "to jest tak słodkie!". Jest jeszcze bardziej wrażliwa, ale jest przecudowna- Jan Kliment wyznał w rozmowie z portalem Plejada.pl. Zobacz także: Lenka i Jan Klimentowie wybrali imię dla dziecka! "Polskie czy czeskie?" pytali fani. Jest odpowiedź! Jan Kliment nie ukrywa, że w tym wyjątkowym czasie mocno wspiera ukochaną żonę i bardzo o nią dba. Juror "Mam talent" w rozmowie z Plejadą.pl przyznał, że rozpieszcza Lenkę. Rozpieszczam żonę, próbuję ją wspierać, zawsze będę stać obok niej. Już czujemy jakieś ruchy w brzuszku, rośnie nam, jest zdrowy- wyznał Jan Kliment. Zobacz także: Jan Kliment i Lenka Klimentová spodziewają się...