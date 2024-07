Jamie Dornan podbił serca wszystkich kobiet na całym świecie. Przystojny aktor po roli Christiana Greya w "50 twarzach Greya" nie może odpędzić się od fanek, a zadowolona tym faktem na pewno nie jest jego żona. W jednym z wywiadów sam gwiazdor przyznał, że nie ma dla niej zbyt wiele czasu. Zobacz: Jamie Dornan podbił serca wszystkich kobiet. Dla żony nie ma za wiele czasu

Jednak główna rola w filmowej adaptacji najgłośniejszej powieści ostatnich czasów to nie jedyne wyzwanie aktorskie Dornana. Wcześniej Jamie zagrał seryjnego mordercę w popularnym serialu "The Fall", gdzie mógł wykazać się talentem. Gwiazdor dość poważnie potraktował przygotowywanie się do tej roli, ponieważ w jednym z wywiadów wyznał, że w tym celu prześladował nieznajomą kobietę:

Przyszło mi do głowy, by śledzić nieznajomą kobietę. Wyszliśmy z pociągu i szedłem za nią kilka ulic. Chciałem zobaczyć, jak to jest prześladować kogoś w taki sposób. W pewnym sensie było to ekscytujące doświadczenie. Nie jestem z siebie dumny, ale czegoś mnie to nauczyło.

Oglądaliście?

