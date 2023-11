Za nami premiera filmu "Nowe oblicze Greya". Widzowie, którzy liczyli na to, że w trzeciej i ostatniej części filmu, który powstał na podstawie książek pisarki E.L. James, zobaczą w końcu nagiego Jamiego Dornana, wychodzili z kina zawiedzeni. Dlaczego w filmie nie pokazano nagich scen z aktorem, który gra Christiana Greya?

Nagie sceny Jamiego Dornana w "Nowe oblicze Greya" powstały!

Od pierwszej części filmu za każdym razem przed premierą pada pytanie, czy Jamie Dornan pokaże się w filmie zupełnie nago? Aktor swoją karierę zaczynał jako model i w wielu sesjach pokazywał się nago, dlatego wielu fanów filmu wierzyło w to, że i na ekranie w końcu odsłoni więcej ciała. Jak się okazuje, Jamie pokazał się na planie filmu zupełnie nago i nakręcono sceny, w których widać go bez bielizny. Dlaczego zatem nie trafiły one do ostatecznej wersji filmu?

„Rzeczywiście nakręciliśmy sceny z pełną nagością z przodu. Jamie i ja nigdy nie rozmawialiśmy o tym, aby pokazywał więcej. Ale w ostatecznym montażu, będąc szczerym, po prostu nie weszły… Pełna nagość byłaby rodzajem celowej akcji, tylko nie miałaby ona żadnego powodu” - powiedział James Foley, reżyser "Nowego oblicza Greya".

Skąd taka decyzja? Film zapewne musiałby wtedy dostać inną kategorię wiekową. I z pewnością w wielu krajach ta scena byłaby wycięta z filmu. Żałujecie?

Jamie Dornan na planie filmu często pokazywał się bez koszulki.

Nie pokazano jednak scen, na których Dornan jest zupełnie nago.

