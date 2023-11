3 z 5

Kuba wyznał, że początki rodzicielstwa były dla niego trudne, jednak gdy jest się młodym rodzicem, to "wszystko urasta do dużo wyższej rangi". Aktor przypomniał sobie historie, gdy Róża miała gorączkę lub dostała alergii. Wesołowski "jechał do domu po chodniku", aby tylko jak najszybciej pomóc żonie zająć się dzieckiem. Kuba wyznał, że córka jest "łatwym dzieckiem" i wraz z żoną mają ogromne szczęście. Jeśli chodzi o wychowanie, to 33-latek jest tym poważnym rodzicem, natomiast Agnieszka jest "bardziej elastyczna".