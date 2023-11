1 z 4

Mister Polski z 2017 roku dołączył do obsady trzeciej części kultowego filmu "Kogel Mogel"! Już od kilku tygodni trwają zdjęcie do kolejnej odsłony uwielbianej przez widzów produkcji, w której pojawi się plejada polskich gwiazd. Wiadomo już, że w filmie zobaczymy m.in. Grażynę Błęcką-Kolską, Katarzynę Łaniewską, Nikodema Rozbickiego, Olę Hamkało, Annę Muchę, Joannę Jarmołowicz oraz Ewę Ksaprzyk. Teraz okazuje się, że do ekipy dołączył również Jakub Kucner! Kogo zagra? Wiemy!

Zobaczcie nowe ZDJĘCIE z planu trzeciej części filmu "Kogel Mogel"!

