Rodzina Jakuba Kucnera, uczestnika nowej edycji show "Taniec z Gwiazdami", powiększyła się. Oczywiście chodzi o uroczego psa, a właściwie suczkę! Na Instagramie Mister Polski ogłosił radosną nowinę i przy okazji poprosił fanów o pomoc przy wyborze imienia dla zwierzęcia.

Do tej pory musiałem się dzielić tylko z jedną...teraz do podziału jest jest już nas troje. Przedstawiam naszego nowego domownika. Jest malutka, ale apetyt to ma podobny do mnie ???? Wybieramy imię dla naszego maleństwa. Może macie jakieś pomysły? Dodam, że to dziewczynka - napisał na Instagramie.