Jakub Józef Orliński zachwyca na scenie w Paryżu z ASAP Rockym. Lawina gratulacji polskich gwiazd
Jakub Józef Orliński kolejny raz porwał światową publiczność i zachwycił swoim wokalem w Paryżu. Występował z ASAP Rockym i Ibrahimem Maaloufem podczas koncertu "Gala des Pièces Jaunes 2026". Międzynarodowy sukces już obsypywany jest gratulacjami polskich gwiazd i nie tylko.
Jakub Józef Orliński to nie tylko utalentowany śpiewak operowy, lecz także wszechstronny tancerz i model. Choć artysta wyróżniony został już wieloma prestiżowymi muzycznymi nagrodami na całym świecie, to w szerokich mediach zaistniał jako jedyny Polak, który w 2024 roku wystąpił podczas ceremonii otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Teraz znów odniósł ogromny sukces, prezentując swoje wokalne umiejętności międzynarodowej publiczności.
Jakub Józef Orliński wystąpił z ASAP Rockym w Paryżu
22 stycznia 2026 roku w Paris La Défense Arena w Paryżu odbył się koncertu charytatywny "Gala des Pièces Jaunes 2026". Na scenie wydarzenia wystąpił polski śpiewak operowy Jakub Józef Orliński, wykonując duet z amerykańskim raperem ASAP Rockym. Dopełnieniem występu była obecność libańsko-francuskiego trębacza Ibrahima Maaloufa. Występ Orlińskiego odbił się szerokim echem we francuskich mediach, o czym świadczy między innymi fakt udostępnienie fragmentu wykonania utworu przez portal "Le Parisien" , który nazwał koncert "niesamowitym świętem muzyki".
Polak w gronie światowych gwiazd
"Gala des Pièces Jaunes 2026" to doroczna inicjatywa charytatywna, której celem jest wsparcie dla fundacji "Fondation des Hôpitaux" zajmującej się poprawą warunków hospitalizacji dzieci i młodzieży. W tym roku scenę dzieliło ze sobą wiele światowych gwiazd, w których zacnym gronie znalazł się również Polak Jakub Józef Orliński. Podczas koncertu zaśpiewali między innymi Christina Aguilera, Maroon 5 oraz zespół Stray Kids, a na widowni zobaczyć można było też Rihannę.W mediach społecznościowych nie zabrakło gratulacji Orlińskiem oraz wyrazów podziwu od polskich gwiazd i artystów takich jak Anja Rubik, Anna Karwan, Sylwia Grzeszczak, Maffashion i Maciej Musiałowski.
Orliński pokazał kulisy i spełnił marzenie
Jakub Józef Orliński zamieścił w mediach społecznościowych relację zza kulis wydarzenia. Pokazał, jak wyglądała przestrzeń pod sceną oraz opisał szczegóły techniczne występu. Artysta podkreślił, że jednym z jego marzeń było pojawienie się na scenie z użyciem windy - i podczas tego koncertu udało się to zrealizować. Orliński nie ukrywał, że był też pod wrażeniem innych artystów.
Na koniec własnego występu polski śpiewak w geście radości i euforii wykonał salto, co publiczność przyjęła z wielką energią. Entuzjastyczne przyjęcie publiczności potwierdzają też liczne nagrania występu Polaka w mediach społecznościowych. Jakub Józef Orliński po raz kolejny udowodnił, że jako polski artysta z powodzeniem odnajduje się na wielkich, międzynarodowych scenach.
