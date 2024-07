Jakub Błaszczykowski zadebiutował w nowym klubie - VfL Wolfsburg! Piłkarz w poniedziałek podpisał trzyletni kontrakt, a w środę rozegrał swój pierwszy mecz. Kuba Błaszczykowski na boisku spędził 45 minut, a jego drużyna wygrała 1:0. 30-latek w końcu wrócił do niemieckiej ligi po tym, jak na rok został wypożyczony do włoskiej Fiorentiny. Niestety w barwach tego klubu, z powodów zdrowotnych, nie rozegrał zbyt wielu meczów. To mogło się też przyczynić do tego, że Włosi nie chcieli kupić polskiego pomocnika.

Jakub Błaszczykowski już w 5. minucie miał strzelić swojego pierwszego gola, ale niestety jego uderzenie obronił bramkarz. Polak zagrał tylko w pierwszej połowie, ponieważ trener nie chciał go nadwyrężać, dlatego że dopiero wznowił treningi. Kubie gratulujemy udanego początku w Wolfsburgu i trzymamy kciuki!

Kuba Błaszczykowski zadebiutował w VfL Wolfsburg

Piłkarz poradził sobie świetnie!