Kiedy zadebiutowała na scenie "Szansy na sukces", był 1999 rok, a ona - jako jedenastolatka - okazała się bezkonkurencyjna i swoją interpretacją utworu Natalii Kukulskiej "Dłoń" podbiła nie tylko serca jurorów, ale też tysięcy polskich widzów. Choć dziś mało kto pamięta o jej dawnym sukcesie, po wygranej była niczym Viki Gabor, czy Ala Tracz. Georgina Tarasiuk występowała na koncertach organizowanych przez TVP, a także śpiewała z takimi sławami jak Violetta Villas czy Piotr Rubik, aż nagle zniknęła z mediów. Co teraz się z nią dzieje? Jak się okazuje, sława jaką zyskała po programie, dla niej, jako dla małej dziewczynki, była bardzo trudna.

W wieku 11. lat wygrała "Szansę na sukces". Dziś Georgina Tarasiuk jest prawdziwą pięknością

Kiedy wystąpiła w "Szansie na sukces" zyskała miano złotego dziecka, a wszyscy namawiali ją, by jak najszybciej zaczęła pracować nad swoją karierą w studiu nagraniowym. W wieku 13 lat Georgina Tarasiuk wydała swój pierwszy album, a następnie cztery lata później nagrała utwór "Niedorosła miłość". Dostrzeżona przez Piotra Rubika, była również solistką w jego zespole, a nawet zgłosiła się do preselekcji Konkursu Piosenki Eurowizji - niestety, młoda wokalistka została odrzucona ze względu na wiek, a w show-biznesie było jej coraz mniej.

Zdarzyła mi się historia, która jest spełnieniem snów, a wielkie marzenie dziecka, aby śpiewać i być na scenie, się ziściło. Chociaż wszystko miało swoje dobre i złe strony. Z dzisiejszej perspektywy wiem, że dorastanie w mniejszym mieście, gdzie wszyscy wiedzą, że występowałam w 'Szansie na sukces', było dla mnie trudne" – wyznała po latach w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów".

Georgina Tarasiuk przyznała również, że ze swoimi problemami musiała radzić sobie na psychoterapii. Obdarzona pięknym głosem dziewczyna nigdy jednak nie zrezygnowała ze swojej największej pasji, jaką jest muzyka. Wokalistka występowała w klubach, a od 2018 należy do muzycznego kolektywu "Blauka", który tworzy wraz ze swoim życiowym partnerem. Zajmujący się "retrospektywnym rockiem rekreacyjnym" duet, ma już na swoim koncie pierwsze wygrane i nominacje, a także spore grono fanów. Co do samej Georginy Tarasiuk - piosenkarka, która już jako 11-latka zachwyciła niezwykle dojrzałym głosem. We wrześniu będzie obchodziła swoje 32 urodziny, a jej kariera nabiera coraz większego tempa. Dodatkowo może pochwalić się ona nie tylko talentem, ale i niezwykłą urodą. Złote dziecko z "Szansy na sukces" wyrosło na piękną, niezwykle zdolną kobietę, która najwyraźniej od ścianek i branżowych imprez woli swój własny muzyczny świat.

Georgina Tarasiuk zadebiutowała na scenie jako mała dziewczynka. Dziś jest już piękną, dorosłą kobietą.

Jako 11-letnia dziewczynka Georgina zachwyciła polskich widzów. Pamiętacie jej występ?

Dziś Georgina Tarasiuk wraz ze swoim partnerem tworzy zespół "Blauka", który już ma na swoim koncie pierwsze sukcesy.