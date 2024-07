Robert Lewandowski zdradził, jakiej muzyki słucha w wolnym czasie! Na swoim profilu na Instgaramie piłkarz zamieścił krótkie filmiki, na których puszcza muzykę, przy której się relaksuje. Co ciekawe jest to polski artysta! Robert Lewandowski ujawnił przed fanami, że kocha dobrą muzykę. Słucha płyty Donatana zatytułowanej "Równonoc". To duże wyróżnienie dla muzyka i teraz może się pochwalić, że jeden z najlepszych sportowców na świecie słucha jego muzyki.

Co Robert Lewandowski robi wolnym czasie?

Robert Lewandowski w wolnym czasie słucha Donatana, ale nie tylko. Piłkarz, choć ma teraz przerwę w rozgrywkach, nie odpuszcza treningów na siłowni. To również za sprawą swojej żony, Anny Lewandowskiej, która nie wyobraża sobie dnia bez treningu. Nawet na wakacjach w Dubaju, na których byli niedawno, nie odpuszczali siłowni. Cały czas na swoich kontach w mediach społecznościowych zamieszczali zdjęcia i zachęcali do aktywnego wypoczynku.

Robert Lewandowski słucha Donatana

Piłkarz docenił polskiego artystę