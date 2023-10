Tatuaże to od lat jeden najgorętszych trendów i najczęstszych sposobów przystrajania własnego ciała. Zdecydowało się na nie tak wiele gwiazd, że chyba ciężej będzie znaleźć taką, która jeszcze tatuażu sobie nie zrobiła, szczególnie wśród gwiazd młodych. Zapytaliśmy o to Lexy Chaplin, laureatkę drugiego miejsca naszego plebiscytu na Gwiazdę Party Young. Czym przystroiła swoje ciało youtuberka, którą na co dzień śledzi ponad milion subskrybentów na YouTube i ponad 1.6 mln na Instagramie?

Jak się okazuje Lexy zdecydowała się dotąd na jedynie mały i dyskretny tatuaż na nadgarstku.

Youtube/Lexy Chaplin

Skąd pomysł na mały symbol, który uwieczniła na własnym ciele? Widzowie jej produkcji na YT pamiętają zapewne, że zdecydował o tym w pewnym sensie... jej pies! To niesamowita historia.

Jest prosty, zwykły, i ma jakieś znaczenie - mówi nam Lexy.

Wprawdzie ma ochotę na większe dzieła, ale ciężko jej się zdecydować. Dlaczego?

Mnie to boli. Podobają mi się, ale jak sobie pomyślę, że miałabym siedzieć przy tym kilka godzin...

Poznajcie historię tatuażu Lexy. Gwiazda zdradza nam, co jeszcze może sobie wytatuować.