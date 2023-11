Sylwia Przybysz i Artur Sikorski rozstali się na początku 2018 roku. Para poinformowała o tym w specjalnym oświadczeniu na Facebooku. Dodali, że była to ich wspólna decyzja.

Nie jesteśmy z Arturem. Nie wyszło. Jedyne o co chce prosić to zeby misiaki miały szacunek do mnie i rozmawiały o tym. Stało się i się nieodstanie - napisała Sylwia Przybysz.