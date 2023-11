1 z 8

Płeć czwartego dziecka Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo niedługo zostanie ojcem po raz czwarty! To już oficjalne, że narzeczona piłkarza spodziewa się dziecka. Georgina Rodriguez jest obecnie w 5. miesiącu ciąży. Czwarte dziecko Cristiano Ronaldo przyjdzie na świat jesienią. Będzie to pierwsze dziecko gwiazdora piłki nożnej, którego matka jest znana. Pozostałą trójkę: 7-letniego Cristiano Juniora oraz 3-miesięczne bliźnięta Evę i Mateo urodziła surogatka. Kto już wkrótce dołączy do tej gromadki? Chłopiec czy dziewczynka? Już wiadomo!

Zobacz też: Cristiano Ronaldo czeka na narodziny czwartego dziecka, ale... to nie koniec!

Informację o płci kolejnego dziecka Cristino Ronaldo zdradziła sama Georgina Rodriguez!

Przeczytaj na następnych stronach fotogalerii! Mamy też zdjęcia partnerki piłkarza, na których wyraźnie widać ciążowy brzuszek.

Polecamy: Zaskakujące słowa Cristiano Ronaldo o Robercie Lewandowskim. Co powiedział? Będziecie zdziwieni!