Zaledwie kilka dni temu Marta Wierzbicka opublikowała zdjęcie, które mocno zaniepokoiło jej fanów. Gwiazda serialu "Na Wspólnej" pochwaliła się wówczas bardzo szczupłą figurą w kostiumie kąpielowym. Internauci zaczęli się obawiać, czy Wierzbicka przypadkiem nie przesadziła z odchudzaniem...

- Marta uważaj bo to nie żarty, już wcześniej po stories i zdjęciach twarzy było widać że jesteś chuda. Już tylko o krok od anoreksji.????

- Wyglądasz bardzo niezdrowo. Nie jest to naturalna szczupłość, tylko już wychudzenie. Oby nie była to jakaś choroba... Bo wygląda niepokojaco - komentowali internauci.