Podczas nocy wyborczej, gdy rozstrzygały się losy prezydentury męża, spała cztery godziny. Ale rano już przed ósmą pojawiła się w krakowskim II LO im. Króla Jana III Sobieskiego, gdzie przez kilkanaście lat pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego. Fakt, że dzień wcześniej jej mąż wygrał wybory prezydenckie, nie wpłynął na plany Agaty Dudy – przyszła, żeby jak zwykle poprowadzić lekcje. Po południu wróciła do swojego mieszkania w bloku na osiedlu Prądnik Biały. A sąsiadki czekały na nią przed klatką ozdobioną nadmuchanymi balonikami… Niemal 4 lata później, nadal dzielnie wspiera męża w jego obowiązkach. Agata Duda kończy dziś 47 lat.

– Postaram się być dobrą pierwszą damą – mówiła po ogłoszeniu wyniku wyborów. A jej znajomi zachwalali:

Uczniowie opisywali ją krótko: wymagająca, ale sprawiedliwa.

Wychowała się w domu, w którym na co dzień rozmawiało się o książkach, a wielcy pisarze i artyści bywali częstymi gośćmi. Literatura stała się jej pasją, w przeciwieństwie do polityki, za którą nigdy nie przepadała.

Dlatego zaskoczyła wszystkich, gdy w trakcie kampanii zaczęła tak aktywnie wspierać męża.

Agata i Andrzej poznali się w trzeciej klasie liceum na imprezie. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia – parą zostali dopiero rok później.

„Na pierwszy rzut oka nie pasowali do siebie. Ona poważna, refleksyjna, małomówna. Dudek, bo tak go nazywaliśmy, gadatliwy i ruchliwy. Nie wiem, co ją w nim uwiodło. Może uśmiech?”, wspominała licealna koleżanka Dudów w rozmowie z „Newsweekiem”.