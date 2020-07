Chyba nie ma osoby, która nie znałaby utworu zespołu Jeden Osiem L, "Jak zapomnieć". Zapewne wiele osób nuciło słynny refren piosenki, która okazała się być nieśmiertelnym hitem. Od premiery utworu minęło już 17 lat! Pamiętacie jego wykonawcę, rapera Łukasza Wółkiewicza? Zobaczcie zatem jak teraz wygląda!

Jak teraz wygląda Łukasz Wółkiewicz z grupy Jeden Osiem L? To on porwał Polskę hitem "Jak zapomnieć"!

Utwór "Jak zapomnieć" podbił serca Polaków w 2003 roku. Ósmy singel zespołu Jeden Osiem L z albumu Wideoteka okazał się być hitem, który pomimo upływu lat słuchają kolejne pokolenia! Któż z nas nie śpiewał: "po prostu nie pamiętać sytuacji, w których serce klęka..." . Nieznana wtedy nikomu grupa Jeden Osiem L natychmiast dostała się na listy przebojów i długo królowała na samym ich szczycie, a zespół zyskał ogólnopolską sławę!

Autorem tekstu i wykonawcą utworu jest Łukasz Wółkiewicz, a kompozytorem Krzysztof "Tofson" Bączek. Utwór bił rekordy słuchalności, co niestety nie do końca spodobało się środowisku hip-hopowemu. Formacja została przez nich utożsamiana z komercjalizacją i spłyceniem przekazu muzyki hip-hopowej w Polsce.

Dopóki ten singiel nie odniósł sukcesu to było naprawdę świetnie. Potem było trochę gorzej. Zrobiła się nagonka, ale rzesza ludzi nadal doceniała naszą pracę dlatego my robiliśmy swoje. Gdzieś to nas obciążało psychicznie, bo byliśmy młodzi, nieprzygotowani zupełnie na to, że pójdzie to w takim kierunku i tak szeroko. Dlatego gdzieś tam momentami było nam przykro - powiedział w programie "Wojtek Jagielski na żywo", Łukasz Wółkiewicz.

East News

Jednak nie był to jedyny problem grupy związany z utworem "Jak zapomnieć". W piosence wykorzystano fragment utworu zespołu Live, a grupa Jeden Osiem L została oskarżona o plagiat. Zespół wydał wtedy specjalne oświadczenie, w którym poinformował:

W związku z aferą wokół nas związaną z domniemaną kradzieżą sampla, chcielibyśmy powiedzieć, ze hip hop ogólnie bazuje na zapożyczeniach i przykładów na to można by wymieniać mnóstwo

East News

Pomimo upływu lat, zespół dalej koncertuje w składzie: Łukasz Wółkiewicz (wokalista i autor tekstów) oraz Chris Toffson (kompozytor i producent wszystkich dotychczasowych nagrań zespołu). Grupie nie udało się jednak stworzyć drugiego hitu na miarę popularności "Jak zapomnieć". Mimo wszystko w dalszym ciągu zespół świetnie radzi sobie na rynku hip - hopowym. Jak zatem wygląda teraz wykonawca hitu, który stał się nieśmiertelny? Zobaczcie!

Łukasz Wółkiewicz i Chris Toffson dalej tworzą kolejne hip - hopowe hity! Właśnie w serwisie Youtube pojawił się nowy utwór grupy, pt.: "Serce Ze Złota"

Poznajecie rapera po 17 latach od premiery "Jak zapomnieć"? Czy Waszym zdaniem bardzo się zmienił?

Chociaż lata mijają, hitowego utworu grupy Jeden Osiem L nie da się zapomnieć!

A tutaj możecie posłuchać wykonania "Jak zapomnieć" w nieco innej wersji, po 15 latach od premiery!

Kto z Was ma piękne wspomnienia związane z tym utworem? To dzięki tym artystom tańczyliśmy do niego na niejednej imprezie!