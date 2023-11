Robert Lewandowski w hicie Jeden Osiem L! Nasz najlepszy piłkarz w meczu z Czarnogórą po raz kolejny udowodnił, że możemy na niego liczyć, a fani piłkarza wciąż przeżywają niedzielne zwycięstwo, dlatego w sieci nie brakuje zabawnych wideo, których bohaterem jest nasz napastnik. Co tym razem zrobili internauci?

Robert Lewandowski śpiewa "Jak zapomnieć" Jeden Osiem L

Fan piłkarza wykorzystał wideo, w którym Robert Lewandowski opowiada o eliminacjach do Mundialu w Rosji i stworzył z niego przeróbkę hitu Jeden Osiem L "Jak zapomnieć". Lata temu cała Polska nuciła ten utwór, a teraz "śpiewa" go sam Robert Lewandowski. Koniecznie zobaczcie to wideo i napiszcie, czy wolicie wersję Roberta czy oryginał!

Po meczu z Czarnogórą w Polsce znów zapanowała "Lewomania"!

Polska kadra awansowała na Mundial 2018.