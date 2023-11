Chcesz samodzielnie zorganizować podróż i nie wydać fortuny na wyjazd? Pomożemy ci zaplanować wakacje tak, aby były niedrogie, pełne atrakcji, a przede wszystkim niezapomniane!

Tanie kierunki podróży 2018

Dokąd pojechać, aby wypocząć, świetnie się bawić, a przy tym nie wydać fortuny? Oto nasze propozycje, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie.

Bułgaria, Albania czy Chorwacja – kraje te znajdują się poza strefą Euro, a więc wymiana waluty nie będzie szczególnie odczuwalna. Na Bałkanach, letnich temperatur możecie spodziewać się także we wrześniu i październiku.



Jeśli jednak wolisz turystyczną klasykę, czyli miejsca popularne, pełne znanych zabytków, najlepszym pomysłem będzie Hiszpania lub Włochy. Zamiast znanych kurortów, zdecyduj się jednak na nocleg w mniejszym mieście. Modne kierunki to Las Palmas de Gran Canaria, Girona, Alicante (Hiszpania), Siena, Bari, Cinque Terre czy Wybrzeże Amalfi (Włochy).



Dla spragnionych wrażeń, najlepszym wyborem będą natomiast kraje położone w Azji oraz Ameryce Południowej. Najdroższe w tym wypadku są bilety, bowiem nocleg i wyżywienie, według szacunków, to maksymalnie 20 dolarów dziennie. Ze względu na ogromną ilość atrakcji i świetną kuchnię, doskonałym wyborem będą, m.in.: Tajlandia, Indie, Filipiny, Meksyk, Ekwador czy Peru.

Adobe Stock

Tanie loty i noclegi w okresie wakacyjnym

Jeśli chcecie upolować prawdziwą okazję, najlepsze będą oferty last minute. Szukajcie ich w biurach podróży i na stronach internetowych, gdzie można wybrać ofertę lotu „gdziekolwiek” :) Co prawda, w takim wypadku, zarówno kierunek, jak termin to wielka niewiadoma, ale wrażenia macie zagwarantowane. Każdy przecież marzy o wyjeździe pełnym niespodzianek…

Wtedy, zamiast tradycyjnego hotelu, warto wybrać opcję couchsurfingu, czyli nocowania u osób prywatnych, które za darmo oferują pokój lub swoje mieszkanie dla turystów. Nie zapomnij jednak o drobnym upominku dla swojego gospodarza, najlepiej związanym z twoim krajem. To miły, drobny gest, a z pewnością ucieszy właściciela twojego wakacyjnego lokum.



Internet na wakacjach – najlepsze oferty



Jeśli chcesz zagwarantować sobie łączność z bliskimi (oraz relację w social mediach :)), koniecznie zadbaj o korzystną ofertę roamingową. Firma Orange przygotowała dla swoich klientów świetne propozycje.

Klienci oferty abonamentowej Orange, będąc na wakacjach w krajach Unii Europejskiej, mogą swobodnie rozmawiać, wysyłać SMS-y, a także korzystać z internetu bez obaw o dodatkowe opłaty od Regulatora. Korzystne pakiety roamingowe są dedykowane również tym, którzy wyjeżdżają na przykład do 50 popularnych turystycznie krajów poza Unią Europejską.

Dostępne są dwa pakiety roamingowe: „Pakiet GO 150” oraz „Pakiet GO 500”, w ramach których otrzymasz 150 MB (50 zł) lub 500 MB (150 zł) internetu do wykorzystania w roamingu. Automatyczna blokada internetu po wykorzystaniu pakietów chroni użytkowników przed niepotrzebnymi kosztami. Minuta połączenia, SMS lub MMS kosztują tyle samo – po 1,50 zł w każdej z opcji.

Adobe Stock

Ciesz się podróżą!

Teraz, wystarczy odnaleźć odpowiednie dokumenty - dowód lub paszport, spakować walizkę i zabarć ze sobą dobry humor! Odetchnij i oddaj się błogim, wakacyjnym chwilom.

Więcej informacji o ofercie znajdziesz na stronie operatora sieci Orange.

