Każdy z nas nie może doczekać się wakacji i ma nadzieję, że ten wyjazd będzie idealny. Myślimy o rozgrzanym piasku, ciepłym morzu, przepięknych szlakach górskich czy ciekawych zabytkach. Niestety, często przygotowując się do podróży zapominamy o najważniejszej rzeczy – naszym bezpieczeństwie. Co powinieneś zrobić przed wyjazdem, by twoje wakacje były bezpieczne i by przywieźć z nich tylko dobre wspomnienia? Dowiesz się poniżej!

Wiele osób uwielbia odkrywać nowe kraje i miejsca, jednak zawsze trzeba robić to z głową. Przed wyjazdem zagranicę poszukaj informacji dotyczących wybranego przez ciebie kraju podróży: o jego kulturze, religii, aktualnej sytuacji społecznej i politycznej. Nie jest dobrym pomysłem jechać na wakacje do kraju, w którym np. szaleją pożary jak w Grecji czy są zamieszki społeczne. Koniecznie sprawdź, czy ten kraj nie figuruje w aktualnych ostrzeżeniach dla podróżujących na stronie internetowej polskiego ministerstwa spraw zagranicznych. Pamiętaj, nigdy nie warto ryzykować zdrowia lub życia, nawet dla najtańszej i najbardziej korzystnej oferty biura turystycznego!

Czy wiza jest potrzebna?

Jeśli upatrzone przez ciebie miejsce podróży jest bezpiecznie, czas na niezbędne formalności! Po pierwsze, musisz sprawdzić aktualne przepisy wjazdowe do kraju, do którego się udajesz. Następnie, sprawdź ważność swojego paszportu oraz upewnij się czy nie będziesz jeszcze potrzebować innych dokumentów np. wizy. Są kraje, w których wizę dostajesz bezpłatnie na lotnisku tuż po przylocie, w innych musisz za nią zapłacić, ale i takie, do których o wizę trzeba się ubiegać nawet i miesiąc wcześniej! Zanim wykupisz wyjazd, dokładnie sprawdź wszystkie obostrzenia, by nie wyrzucić niepotrzebnie pieniędzy w błoto i ostatecznie nigdzie nie wyjechać.

Ubezpieczenie turystyczne – tak czy nie?

Kolejny bardzo ważnym punktem na liście jest zadbanie o ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli wyjeżdżasz do jednego z państw członkowskim UE lub EFTA, uzyskaj od ręki bezpłatną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego w najbliższym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, uprawniającą do podstawowego leczenia na terytorium tych państw. Gdy planujesz wakacje w dalszych zakątkach świata, koniecznie zakup odpowiednie ubezpieczenie w rzetelnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Zawsze warto jest dmuchać na zimne, a polisy turystyczne nie są drogie (ok. 50-100 zł). Życie bywa nieprzewidywalne i lepiej wydać kilkadziesiąt złotych na ubezpieczenie, niż trafić do szpitala zagranicą i płacić za leczenia kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych! Szczególnie, że podczas wakacji nasza skłonność do ryzyka i brawury rośnie.

Bądź w kontakcie

Przed wyjazdem zapisz sobie adresy i numery telefonów polskich urzędów konsularnych oraz znajomych, którzy w razie nagłej sytuacji mogliby ci pomóc. Jeśli jedziesz na zorganizowany wyjazd, podaj organizatorowi wycieczki namiary do osób, które w razie jakichkolwiek twoich problemów powinien powiadomić. Pozostaw rodzinie, partnerowi, przyjacielowi plan swojej podróży, adres lub telefon, pod którym będziesz osiągalny. Bardzo ważne - nie zapomnij włączyć roamingu w swoim telefonie! Tylko dzięki niemu będziesz mógł pozostać w kontakcie z bliskimi, zadzwonić po pomoc lub wyszukać w internecie miejsca, w których możesz ją uzyskać.

Roaming w podróży – najlepsze oferty

Jeśli chcesz czuć się bezpiecznie i pewnie na wakacjach oraz zagwarantować sobie łączność z bliskimi, koniecznie zadbaj o korzystną ofertę roamingową. Firma Orange przygotowała dla swoich klientów świetne propozycje. Klienci oferty abonamentowej Orange, będąc na wakacjach w krajach Unii Europejskiej, mogą swobodnie rozmawiać, wysyłać SMS-y, a także korzystać z internetu bez obaw o dodatkowe opłaty od Regulatora. Korzystne pakiety roamingowe są dedykowane również tym, którzy wyjeżdżają na przykład do 50 popularnych turystycznie krajów poza Unią Europejską.

Dostępne są dwa pakiety roamingowe: „Pakiet GO 150” oraz „Pakiet GO 500”, w ramach których otrzymasz 150 MB (50 zł) lub 500 MB (150 zł) internetu do wykorzystania w roamingu. Automatyczna blokada internetu po wykorzystaniu pakietów chroni użytkowników przed niepotrzebnymi kosztami. Minuta połączenia, SMS lub MMS kosztują tyle samo – po 1,50 zł w każdej z opcji.

