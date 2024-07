W najnowszym numerze magazynu "Viva!" jest wywiad z Jessicą Mercedes. O czym opowiada jedna z najpopularniejszych blogerek modowych w Polsce? O pieniądzach i karierze. Wiecie, że kiedyś była... nianią?

Ile zarabia Jessica Mercedes?

Jessica Mercedes znowu tłumaczy się ze swoich zarobków, które wynoszą nawet do ośmiu tysięcy zł za wpis! Nie wszystko idzie do jej kieszeni. Niedawno Jessica świętowała dopiero swoje dwudzieste drugie urodziny, a jej blog to już nie jakiś zwykły blog fashionistki tylko spory portal modowy! I niezły biznes.

Mój blog stal się portalem modowym. Mam firmę, zatrudniam ludzi: grafika, dziennikarza, fotografa i wiele innych osób. (...) Dlaczego my ludzie pracujący w Internecie, nie mamy zarabiać? - odpowiada Mercedes w wywiadzie.

Jak zaczynała Jessica Mercedes?

Zdradza w wywiadzie, że na początku "siedziała" w Internecie i pisała pamiętnik o wszystkim i o niczym. Pewnego dnia brat zrobił jej pierwsza sesję modową w stylu bohaterki serialu "Plotkara", który jej się wtedy podobał. A popularność jej modowe wpisy zyskały pocztą pantoflową. Zawsze też interesowała się modą i z brała udział we wszelkiego rodzaju konkursach, często wygrywając.

Na przykład wygrałam pięć tysięcy zakupy z Karolina Malinowską w Złotych Tarasach. Grażyna Kulczyk i Stary Browar zorganizowali konkurs, w którym nagrodą był wyjazd wyjazd do London Fashion Week. A amerykański "Elle" taki, dzięki któremu można było dostać posadę w tym amerykańskim magazynie. Byłam finalistką konkursu, jedną z siódemki, którą wybrano z kilkudziesięciu tysięcy z całego świata. Zostałam zaproszona do Nowego Jorku, poznałam reakcję, poznałam redakcję Bryanboya, który był w jury. Wtedy dostrzegły mnie polskie media. Co to za dziewczyna? Taka młoda? - mówi blogerka

Bloga Jessica Mercedes prowadzi od 16 roku życia. Ale pracowała już jako trzynastolatka! Jako niania u amerykańskiej rodziny.

Opiekowałam się dziewczynami, które miały 9 i 11 lat. Sama miałam 13 - wyjaśnia.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o życiu Jessiki Mercedes to koniecznie przeczytaj wywiad w najnowszej Vivie!

