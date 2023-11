1 z 4

Jak wyglądają ukochane polskich siatkarzy?

Fabian Drzyzga to jeden z naszych najlepszych rozgrywających. Trener Vital Heynen powołał go do składu reprezentującego nasz kraj na Mistrzostwach Europy Siatkarzy 2019. Fabiana wspierają nie tylko kibice, ale przede wszystkim ukochana żona, Monika, która na co dzień jest makijażystką. 22 sierpnia 2018 roku na świecie pojawiła się ich urocza córeczka. Dzięki temu Fabian Drzyzga ma w domu dwie piękne kobietki, które z pewnością trzymają za niego mocno kciuki za każdym razem, gdy wchodzi na boisko :)