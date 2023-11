Paryżanką być – odwieczne marzenie milionów kobiet na całym świecie. Jest coś niezwykłego w podejściu do mody i sposobie ubierania się Paryżanek. Co nas najbardziej urzeka w ich stylu? Połączenie niewymuszonego luzu, klasy i kobiecości. Najlepszym przykładem są francuskie gwiazdy takie jak Vanessa Paradis, Marion Cotillard i Brigitte Macron – niezależnie od okazji, zawsze wyglądają świetnie! Jak one to robią? Poznaj sposób na paryski szyk w 5 krokach!

Reklama

Zasada nr. 1 - naturalność

Francuzki są zawsze sobą - nie chcą ani się postarzać, ani na siłę odmładzać. Cenią sobie naturalny look i wyznają zasadę, że makijaż ma tylko podkreślać urodę. Nie są fankami mocnego konturowania czy sztucznych rzęs. Codzienny make up większości Paryżanek ogranicza się do wytuszowania rzęs, podkreślenia brwi, nałożeniu lekkiego kremu BB na twarz. Na ustach lubią nosić pomadki w kolorze nude lub czerwieni. Całość jest zawsze bardzo subtelna i z klasą!

Adobe Stock

Zasada nr. 2 - nonszalancja

Co jest kwintesencją stylu Paryżanek? Nonszalancja! Największe faux pas to pokazanie, że stworzenie stylizacji zajęło więcej niż 10 minut. Francuzki nie noszą idealnie dopasowanych ze sobą ubrań, za to lubią je przełamywać i miksować różne style. Jak to robią? Łączą elegancką sukienkę z rockowymi botkami lub do jeansów i oversizowej koszuli zakładają wysokie i bardzo eleganckie szpilki. Jeśli chcesz wyglądać jak Paryżanka, zapomnij o banalnych i nudnych kompletach!

Zasada nr. 3 - dodatki

Francuzki doskonale wiedzą, że diabeł tkwi w szczególe, dlatego kochają dodatki. Pamiętają jednak zawsze o umiarze i nie obwieszają się biżuterią od góry do dołu. Wolą postawić na jeden lub dwa wyraźne akcenty, takie jak złote kolczyki, elegancka apaszka czy zegarek w pięknym kolorze. Bardzo ważnym elementem wyglądu Paryżanek jest stylowa torebka! To ona jest kropką nad "i" każdego ich modnego look'u.

Zobacz także

Mat. prasowe

Torebka Laura Oriflame, Kolczyki Alice Oriflame, Szal Eclat Oriflame, Perfumy Eclat Mon Parfum Oriflame, Zegarek Lizzie Oriflame

Zasada nr. 4 - klasyka

Paryżanki dobrze wiedzą, że klasyka nigdy nie wychodzi z mody. Chwilowe trendy nie interesują ich, wolą ponadczasowe i dobre jakościowe ubrania oraz dodatki. Kobiety z Francji wyznają zasadę, że lepiej jest kupić jedną droższą rzecz niż kilka tanich. Dzięki takiemu podejściu, nie musi co sezon wymieniać garderoby i ich ciuchy zawsze wyglądają dobrze. Co w swojej garderobie ma każda mieszkanka stolicy Francji? Białą koszulę, dżinsy, cygaretki, spódnice midi, trencz oraz parę klasycznych czółenek i balerinek.

Mat. prasowe

Zasada nr. 5 - zapach

Paryżanki nigdy nie wychodzą z domu bez spryskania się ulubionymi perfumami, ponieważ uważają, że stylizacja bez wyjątkowego zapachu nie jest kompletna. Jakie perfumy najbardziej pasują do stylu Francuzek? Uzależniające, kwiatowe i słodkie, ale z klasą. Takie są Perfumy Eclat Mon Parfum od Oriflame! Zdobi je szlachetny akord białego irysa, który został stworzony na wyłączność przez legendarny, paryski dom perfumeryjny DeLaire. Biały irys jest najsłynniejszym i najbardziej prestiżowym kwiatem sztuki perfumeryjnej. Ten zapach uosabia ponadczasową, paryską finezję!

Mat. prasowe

Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką Oriflame