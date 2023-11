Agnieszka Sienkiewicz ma już naprawdę duży ciążowy brzuszek! Gwiazda serialu "Przyjaciółki" już wkrótce urodzi drugie dziecko, ale w sieci trudno znaleźć jej zdjęcia, na którym pokazuje, jak jej ciało zmieniało się w czasie ciąży. Aktorka już jakiś czas temu przyznała, że nie zamierza publikować swoich fotek z rosnącym brzuszkiem.

(...) nie będzie tu zdjęć z pięknie rosnącym „brzuszkiem” bo w nic atrakcyjnego się brzuszek nie mieści a Właścicielka brzuszka dostaje histerii na myśl o spędzaniu godzin w galerii handlowej walcząc o wbicie się w cokolwiek co nie ma kształtu worka ????- pisała jakiś czas temu na Instagramie

Teraz Agnieszka Sienkiewicz w najnowszym wpisie na Instagramie wyznała, że wygląda bardziej jak Obeliks niż Meghan Markle. Ale absolutnie się z tym nie zgadzamy! Agnieszka wygląda świetnie! Podczas relacji na InstaStories widać, że brzuszek jest już bardzo duży.

Agnieszka Sienkiewicz do tej pory nie zdradziła, jakiej płci będzie jej drugie dziecko i na kiedy ma zaplanowany poród. Patrząc jednak na duży brzuszek aktorki nie trudno zgadnąć, że maleństwo już wkrótce pojawi się na świecie.

Sama Agnieszka Sienkiewicz przyznaje, że nie jest zachwycona swoim wyglądem...

Gdy Twoja siostra dzwoni i mówi z nutą niepokoju „mało ostatnio wrzucasz na Insta........ „ myślisz sobie „cholera, statystyki poleca, zasięgi polecą, zapomną, że jesteś”.... wiec na gwałt przeszukujesz czeluści telefonu by znaleźć jakies aktualne zdjęcie ale mimo usilnych prób i łaskawego podejścia do siebie to jednak na każdym zdjęciu wyglądasz bardziej jak Obeliks niż Megan Markle- napisała na Instagramie.