1 z 4

Wiele gwiazd wręcz szokuje tempem, w jakim dochodzi do siebie po ciąży. Ale to co prezentuje Edyta Pazura naprawdę zadziwia. Ledwie 1 czerwca została matką, i to po raz rzeci (!!!!), a wygląda, jakby od miesięcy nie wychodziła z ćwiczeń fitness! Jak to robi?

Na swoim profilu instagramowym pokazała właśnie dwa nowe filmiki, w których występuje jedynie w bikini. I trzeba przyznać, że wygląda świetnie. Nic dziwnego, że pod postem wpadła lawina komentarzy. Większość gratuluje Edycie figury.

Zobacz też: Edyta Pazura pokazała pierwsze ZDJĘCIE ich malutkiej córeczki

Jak teraz wygląda Edyta? Co piszą fanki? Zobacz w naszej galerii!

>>> NASTĘPNA STRONA >>>

Bądź zawsze na bieżąco z newsami! Zapisz się w Facebook Messengerze na dzienną dawkę najważniejszych informacji. Kliknij w link.