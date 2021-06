Anna Stelmaszczyk dzięki programowi " Rolnik szuka żony " zyskała ogromną popularność w mediach społecznościowych. Od czasu rozstania z Jakubem regularnie zamieszcza zdjęcia i pokazuje, co dzieje się w jej żuciu prywatnym. Wiele miejsca na Instagramie Anny zajmuje jej syn Jasiek, z którym uwielbia aktywnie spędzać czas. Teraz zdecydowali się na wspólną sesję zdjęciową, a efekty wypadły doskonale. Jednak to opis pod zdjęciem najbardziej chwyta za serce! Przeczytajcie to koniecznie... Zobacz także: Ania z "Rolnik szuka żony" została mamą w wieku 22 lat! Pokazała zdjęcie sprzed lat z synem! Nie poznacie jej! Ania z "Rolnik szuka żony" napisała piękne słowa o swoim synu! Anna z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie urocze zdjęcia z synem. Janek niedawno obchodził 13. urodziny, a teraz możemy zobaczyć chłopca w naturalnej sesji z mamą. Anna zdecydowała się na szczere wyznanie i napisała otwarcie, że jej życie bez Janka byłoby puste: Kocham go chodź nie raz daje w ,,kość,, , kocham bo jakie puste byłoby moje życie bez niego 😘 @milena_fleter dziękujemy za kolejne pełne uśmiechu i natury zdjęcia - napisała Anna Stelmaszczyk na Instagramie. Internauci są pod wrażeniem nowych zdjęć Anny z Jankiem i podkreślają, że chłopiec jest bardzo podobny do swojej mamy! świetnie wygladacie!❤️ To prawda. Dzieci są kochane, czasem dają nieźle w kość ale bez nich życie jest puste 😍 Kopia mamy Syn, czysta mama 😍😍😘 Syn jaki podobny do pani. Zdjęcia cudowne. Spójrzcie na te urocze zdjęcia! Anna wypadła doskonale w roli modelki! Zobacz także: Małgosia z "Rolnik szuka żony" wygląda jak gwiazda filmowa! Wystarczył jeden prosty trik i jest nie do poznania! ...