Aktor grający Jesse, dzieciaka z filmu "Uwolnić orkę" ma dziś 40 lat! Wyrósł na przystojniaka?

Pamiętacie Jesse, zbuntowanego chłopaka z filmu "Uwolnić orkę"? Film przypomina dziś TVN7. Jason James Richter pod koniec stycznia skończy 41 lat i... nadal jest aktorem. Filmowy hit z dzieciństwa przyniósł mu wielką popularność na całym świecie. A jak dziś wygląda? Czy dzieciak z zawadiackim uśmiechem wyrósł na przystojniaka? Zobaczcie!

Jak dziś wygląda aktor grający chłopaka z filmu "Uwolnić orkę"

Pamiętacie? Zbuntowany chłopak włamuje się do oceanarium i złapany za karę musi naprawić szkody. Tak rodzi się niezwykła przyjaźń Jessie i Willy'ego, mieszkającej tam orki. Dzieciak uczy ją sztuczek, a z czasem wraz z przyjaciółmi, postanawia ją uwolnić.

Dzięki tej roli Jason James Richter stał się jednym z najpopularniejszych dziecięcych aktorów lat 90., zdobył kilka ważnych nagród, był też nominowany wraz z orką Keiko za... najlepszy pocałunek! Dziewczyny, które oglądały film jako dziewczynki, z pewnością zapamiętały ten uśmiech:

East News

Co robi Jason James Richter? Jak się okazuje nadal jest aktorem. Trzy części przygód orki to jego najgłośniejsze role. Ciągle gra jednak w filmach i serialach, wystąpił też w teledysku do piosenki "Childhood" Michaela Jacksona. Ostatnio można go było oglądać w filmie "Last Rampage" z 2017 roku.

Dziś Jason James Richter ma ponad 40 lat i wygląda tak:

Po trzech częściach "Fee Willy" nadal chyba lubi wodę ;)

Jedna z jego ostatnich ról - w dramacie "Last Rampage". Bardzo się zmienił?