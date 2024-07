Robert Janson z zespołem Varius Manx w Opolu świętował swoje 25 lat na scenie. Kompozytor pozował dla fotoreporterów, a to już naprawdę rzadkość, gdy robi to z rodziną. Janson na Festiwalu w Opolu pokazał swoją 15-letnią córkę. Emma Janson to wysoka, rudowłosa piękność! Bardzo się zmieniła od czasów, gdy bywała z rodzicami na festynach dla dzieci. Jak na nasze oko, Emma idealnie pasowałaby na modelkę. Ma ciekawą urodę, piegi i bladą cerę i te pięknie rude długie włosy!

Robert Janson rzadko pokazuje się publicznie z rodziną. Częściej w jego towarzystwie można zobaczyć jego żonę Beatę, dlatego taka córka to dopiero zaskoczenie i dowód na to, że czas leci nieubłaganie.

