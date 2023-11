Kiedyś egzotyczne kierunki były dostępne tylko dla nielicznych osób z dużą ilością pieniędzy na koncie. Na szczęście, od kilku lat nawet mając mały budżet możemy podróżować w odległe zakątki świata! Dzięki internetowi i tanim liniom lotniczym, wakacje w ciepłych krajach mogą kosztować dokładnie tyle samo co te w Polsce. Jak to możliwe? Wystarczy odrobina wiedzy, czasu i sprytu!

Tanie wakacje? Szukaj na grupach podróżniczych

Internet jest nie tylko skarbnicą wiedzy, ale i świetnych ofert wyjazdowych – za ok. 1000 zł możesz polecieć do Stanów Zjednoczonych, Tajlandii czy Chin! Warunek jest jeden: trzeba regularnie obserwować strony internetowe lub grupy na portalu Facebook, które zajmują się wyszukiwaniem tanich połączeń lotniczych. Takie oferty wyprzedają się jak świeże bułeczki, dlatego na zakup należy zdecydować się praktycznie od razu. Zazwyczaj lot jest dopiero za kilka miesięcy, więc mamy spokojnie czas by uzbierać pieniądze na cały wyjazd. Co więcej, na grupach podróżniczych często jej użytkownicy sami podrzucają sobie korzystne oferty i doradzają, jak po kosztach można jeździć po całym świecie.



Wakacje "Last Minute" 2018

Marzysz o „all-inclusive”, pięknej plaży i ładnym hotelu z basenem w dobrej cenie? Czekaj do ostatniej chwili i wykup ofertę last-minute! Najlepiej jest wyjeżdżać przed lub po sezonie turystycznym, czyli w maju, na początku czerwca, koniec września i w październiku. W tym okresie za tygodniowe wakacje z pełnym wyżywieniem, lotem i hotelem możesz zapłacić tylko 1000 zł! Dodatkowo, poza sezonem jest zdecydowanie mniej turystów oraz lokalne ceny są niższe. Jeśli masz nerwy ze stali, kup wyjazd dopiero 2 dni lub jeden dzień przed planowanym wylotem. Dlaczego? Wtedy biura podróży maksymalnie obniżają cenę, ponieważ zależy im by wszystkie oferty zostały sprzedane. Możesz być zaskoczony za jak małe pieniądze można spędzić wakacje zagranicą!

Skorzystaj z Couchsurfing, Airbnb i kempingu

Często nocleg jest jednym z największych wydatków podczas wakacji. Nie musi tak być! Istnieje kilka sposobów, jak można zaoszczędzić na miejscu do spania. Po pierwsze, porównaj ceny tych samych hotelów na różnych stronach. Zdarza się często, że to samo miejsce na innej stronie internetowej może być tańsze nawet o kilkadziesiąt złotych! Korzystaj z porównywarek cen np. Trivago, a sam zobaczysz jak duże potrafią być różnice. Wypróbuj również inne rozwiązania np. stronę Airbnb, na której można znaleźć prywatne domy, mieszkania lub pokoje do wynajęcia na całym świecie za relatywnie małe pieniądze. Inną opcją jest couchsurfing, czyli „spanie na kanapie”. Za nocleg nie płaci się nic, a śpimy u osób poznanych przez stronę internetową. Dużą zaletą couchsurfingu jest również to, że wielu gospodarzy oprowadza swoich gości po mieście i pokazuje atrakcje znane tylko „lokalsom”. Kolejnym pomysłem na oszczędności jest namiot albo przyczepa kempingowa. Za miejsce na polu namiotowym/kempingowym zapłacisz grosze albo i nic, jeśli rozbijesz się „na dziko” na łonie natury.

Googluj i oszczędzaj w podróży

Jeśli nie jedziesz na wakacje „all-inclusive”, tylko chcesz aktywnie spędzać czas, przygotuj się do wyjazdu. Nie tylko lepiej wykorzystasz czas na miejscu, ale i mniej wydasz! Dobry research to podstawa taniego podróżowania. Lubisz dużo zwiedzać? Poszukaj miejscowych kart turystycznych. Dzięki nim zwiedzanie zabytków oraz przemieszczanie się komunikacją miejską jest zdecydowanie bardziej opłacalne. Co więcej, wiele muzeów lub galerii ma jeden dzień lub weekend kiedy można odwiedzić je za darmo. Zazwyczaj sporym wydatkiem w podróży jest jedzenie, dlatego warto poszukać wcześniej rekomendowanych, lokalnych knajp. Unikaj restauracji w miejscach popularnych wśród turystów, ponieważ ceny tam są absurdalnie wysokie. Innym rozwiązaniem jest po prostu gotowanie sobie samemu lub zakupy w sklepach spożywczych.

Roaming - najlepsza oferta na wakacje

