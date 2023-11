Mamy dobrą wiadomość dla fanów "50 twarzy Greya"! Jamie Dornan, który gra Christiana Greya, nagrał piosenkę do ostatniej części filmu "Nowe oblicze Greya". Utwór nazywa się "Maybe I'm Amazed" i znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu. Cały album, jak i film na podstawie powieści E.L. James promować będzie piosenka "For You (Fifty Shades Freed)" Liama Payne i Rity Ory, ale wydaje nam się, że to piosenka Dornana ma szansę stać się hitem. Jak śpiewa Jamie? Posłuchajcie!

Jamie Dornan - Maybe I'm Amazed

O czym będzie film Nowe oblicze Greya?

Ostatnia, trzecia część filmu, będzie miała swoją premierę już w Walentynki 2018. W trzeciej części filmu w życiu bohaterów zajdą wielkie zmiany - Ana i Christian wezmą ślub i pojadą w podróż poślubną po Europie. Tam Ana zorientuje się, że jest w ciąży! Christian Grey nie przyjmie zbyt dobrze informacji o tym, że zostaną rodzicami. Później para będzie urządzać nowy dom oraz zmierzy się z byłym szefem Any, Jackiem. Co jeszcze się wydarzy? Zobacz zwiastun!

Zwiastun "Nowe oblicze Greya"

Wybierzecie się do kina na film "Nowe oblicze Greya"?

