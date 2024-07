Jakie plany na sylwestra ma Ada Fijał?

"Rzadko coś planuję, ponieważ w tych kwestiach działam raczej pod wpływem emocji i chwili. Wolę spontaniczne świętowanie, nazywam to "sylwester last minute". Nakręciłam o tym filmik z serii DIY Peszyn for Feszyn, jak w szybki i domowy sposób, przygotować sylwestrową kreację. Wkrótce do obejrzenia na moim kanale na Youtube", powiedziała nam Ada.