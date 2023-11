Finał "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" coraz bliżej. Na parkiecie tanecznego show zostało już tylko sześć par, jednak w ostatnim setnym odcinku z programu nikt nie odpadł. Czy to oznacza, że w kolejnym odcinku pożegnamy dwie pary? Jak wiemy w telewizji wszystko jest możliwe, a przecież Kryształową Kulę może zdobyć tylko jedna para!

Porażki bywają ciężkie i nie każdy potrafi się z nimi pogodzić. W 10. edycji szybko pożegnaliśmy m.in. Reni Jusis, Rafała Szatana a także Joannę "Rudą" Lazer. Jak gwiazdy poradziły sobie z porażką? Na to pytanie odpowiedziała nam żona Rafała, Basia Kurdej-Szatan i Jacek Jeschke, którego to partnerka Hanna Żudziewicz odpadła wraz z Adamem Małczykiem. Czy było im ciężko pogodzić się z surowym werdyktem? Posłuchajcie!

Basia Kurdej-Szatan wciąż walczy o Kryształową Kulę. Tańca uczy ją Jacek Jeschke.

