Wiesz, że kobieta w ciągu swojego życia miesiączkuje około 460 razy, tracąc przy tym od 30 do 80 ml krwi.[1,2]?! W tym czasie może fizjologicznie stracić nawet 36 litrów krwi. Codziennie, w czasie prawidłowej menstruacji, kobiety tracą również od ok. 0,5 do 1,8 mg żelaza wraz z krwią. W trakcie menstruacji kobieta może zatem stracić nawet ok. 12 mg żelaza. Żeby uzupełnić taką ilość należałoby zjeść np. 1,2 kg świeżego łososia albo 2,4 kg pomidorów lub prawie 0,5 kg migdałów[3,4].

Powyższe dane zadziwiają i po raz kolejny dowodzą, że jesteśmy niezwykle silne. Dla wielu kobiet miesiączka wiąże się z poważnym dyskomfortem, którego przyczyną jest obfite krwawienie. Wynikające z tego ograniczenia niejednokrotnie sprawiają, że rezygnujemy z wieczornego wyjścia, ulubionej sukienki czy jeansów.

Na szczęście istnieją sprawdzone sposoby na zwiększenie komfortu w "te dni". Jakie? Oto kilka z nich!

Bądź dla siebie dobra i po prostu odpocznij

Czasem warto zwolnić i odpuścić. Praca nie ucieknie, znajomi poczekają, a rodzina poradzi sobie, gdy raz na jakiś czas zamówicie na obiad pizzę. W czasie okresu warto pomyśleć o sobie - swoim ciele, potrzebach i nastroju.

Usiądź na kanapie, wypij ulubioną herbatę lub zioła. Przeczytaj książkę, sprawdź social media lub obejrzyj TV. Zrób to, co w danym momencie sprawi ci przyjemność.

Nie zapominaj o odpowiedniej ilości i jakości snu. W czasie menstruacji zdecydowanie potrzebujemy go więcej. Przewietrz sypialnię, zasłoń rolety, włącz relaksującą muzykę lub zupełnie się wycisz.

Zwróć uwagę na dietę

Okres = czekolada? Nie zawsze :) W czasie miesiączki warto pomyśleć o zbilansowanej diecie, bogatej w żelazo. Wskazane więc będą: mięso, jaja, produkty zbożowe oraz orzechy i nasiona. Słodycze? Jasne, ale nie przesadzaj z nimi! Czego warto unikać?

Zrezygnuj z nadmiaru kofeiny, która działa pobudzająco i może nasilić skurcze macicy.

Zapomnij o smażonych potrawach i tych bardzo ostrych. Dlaczego? Niestety, mogą powodować wzdęcia, które dodatkowo przyczyniają się do dyskomfortu.

Powiedź "nie" alkoholowi. Chociaż lampka wina wydaje się kojąca, to alkohol rozrzedza krew i może wywołać jeszcze bardziej obfite krwawienie.

Zrezygnuj z długich i gorących kąpieli

Wylegiwanie się w wannie z ciepłą wodą zarezerwuj na czas poza menstruacją. Dlaczego? Gorąca kąpiel nasila krwawienie. Dodatkowo może spowodować zawroty głowy i osłabienie, a nawet omdlenie.

W "te dni" postaw na szybki prysznic z letnią, a nawet zimną wodą. Pobudzisz zmysły i poczujesz się lepiej.

Pomyśl o ziołach i ich kojącej mocy

Są znane i stosowane od wieków. W czasie okresu warto sięgnąć po preparaty zawierające krwawnik pospolity, który działa rozluźniająco na mięśnie macicy. Efekt? Zwiększenie komfortu podczas miesiączki.

Kolejną rośliną wartą uwagi jest tasznik pospolity, który pomaga zmniejszyć krwawienia różnego pochodzenia, m.in. podczas obfitych menstruacji [5].

Rozważ profesjonalną pomoc

Kiedy odpoczynek, zbilansowana dieta i pozytywne nastawienie to za mało, warto pomyśleć o aptecznych preparatach, które mogą łagodzić przykre dolegliwości. W czasie miesiączki można sięgnąć po Hemorigen femina, który wspiera organizm kobiet podczas krwawień menstruacyjnych. Co to takiego i jak dokładnie działa?

Hemorigen femina to suplement diety uzupełniający codzienną dietę w składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego i prawidłowy proces krzepnięcia krwi.

Produkt zawiera:

witaminę K - przyczynia się do prawidłowego przebiegu krzepnięcia krwi [6].

przyczynia się do prawidłowego przebiegu krzepnięcia krwi [6]. wyciąg z tasznika pospolitego - wspomaga narządy płciowe i układ krążenia, zapewnia komfort podczas miesiączki [7].

- wspomaga narządy płciowe i układ krążenia, zapewnia komfort podczas miesiączki [7]. grykę zwyczajną - wspiera prawidłową funkcję naczyń krwionośnych [8].

- wspiera prawidłową funkcję naczyń krwionośnych [8]. żelazo - wspiera prawidłową produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego [9].

- wspiera prawidłową produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego [9]. witaminę C - zwiększa przyswajanie żelaza, uczestniczy w produkcji kolagenu dzięki czemu przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych [10].

- zwiększa przyswajanie żelaza, uczestniczy w produkcji kolagenu dzięki czemu przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych [10]. wyciąg z krwawnika pospolitego - wspiera funkcję układu naczyniowego i przyczynia się do utrzymania komfortu podczas miesiączki. Surowiec wykazuje działanie ściągające i rozkurczowe [11].

- wspiera funkcję układu naczyniowego i przyczynia się do utrzymania komfortu podczas miesiączki. Surowiec wykazuje działanie ściągające i rozkurczowe [11]. wyciąg z przymiotna kanadyjskiego - tradycyjnie stosowane przez kobiety w czasie menstruacji [12].

Otaczaj się dobrymi ludźmi

Dyskomfort z powodu okresu sprawia, że nie chcesz nikogo wiedzieć i najchętniej w "te dni" zamknęłabyś się sama w domu? Pomyśl nad czymś zupełnie innym.

Zaproś bliskie ci osoby i razem spędźcie miło czas. Czasem rozmowa z najlepszą przyjaciółką, mamą, siostrą czy bratnią duszą sprawia, że wszystkie ograniczenia (łącznie z tymi miesiączkowymi) znikają!

Materiał powstał z udziałem marki Hemorigen.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!