Małgosia Borysewicz zdradziła nam, jak Paweł radzi sobie z pracami rolniczymi! Jak wygląda ich współpraca na gospodarstwie? Małgosia i Paweł poznali się na planie czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". Pawełl napisał list do rolniczki, a ta zaprosiła go do swojego domu i w finale zdecydowała, że to właśnie z nim chce stworzyć szczęśliwy związek. Paweł przyjechał na plan programu aż ze Szwecji, gdzie mieszkał i pracował. Po zakończeniu programu "Rolnik szuka żony" Paweł zakończył pracę i zamieszkał w domu rodzinnym Małgosi.

Teraz rolniczka zdradziła nam, jak jej mąż radzi sobie na gospodarce. Posłuchajcie szczerego komentarza rolniczki!

Małgosia opowiedziała nam o swoim mężu.