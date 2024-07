Patryk Pniewski zdradził nam, jak spędza święta i jakie są jego ulubione tradycje. Młody aktor jest bardzo związany ze swoją rodziną i ma wiele wspomnień dotyczących świątecznych tradycji. Choć Patryk Pniewski uwielbia jedzenie, to są pewne świąteczne potrawy, za którymi nie przepada. Co to takiego?

Reklama

Może to zabrzmi zabawnie, ale Wielkanoc kojarzy mi się z żurkiem i białą kiełbasą... U mnie w rodzinie wszyscy bardzo dużo jedzą. Nigdy nie chciałem jeść właśnie tych dwóch dań, jak byłem mały, a rodzice mi kazali.

Patryk Pniewski o świętach

W tym roku Patryk Pniewski spędzi święta w Warszawie, ponieważ z powodu natłoku pracy nie jest w stanie pojechać do rodzinnego miasta. W rozmowie z Party.pl opowiedział jednak o tradycji, która w czasie Wielkanocy pojawia się w jego domu...

Nie wiem czy to polska tradycja, bo jak czasem ją opowiadam znajomym, to się śmieją. Ja wiem, że większość ludzi po prostu dzieli się jajkiem, ale u nas było zupełnie inaczej. W koszyczku każdy z członków rodziny miał przydzielone swoje jajko. Kiedy jajka były już poświęcone, „stukaliśmy się” nimi z bliskimi. Osoba, która miała ostatnie nierozbite jajko, mogła liczyć na szczęście przez cały rok.

Czy u Was w domu też jest podobna tradycja?

Zobacz: Komu Patryk Pniewski kibicuje w nowej edycji TzG? Dwóch uczestników może się na niego obrazić!

Zobacz także

Patryk Pniewski zdradził, jak spędza święta.

Zobacz także: ile kalorii ma jajko

Reklama

Jakie tradycje świąteczne są u Patryka Pniewskiego w domu?