Jak obciąć włosy w domu? Metoda na kucyka to hit Instagramerek

Marzysz o krótszej fryzurze, ale w obecnej sytuacji nie ma szans na to, aby dostać się do fryzjera, nic straconego! Włosy można obciąć samodzielnie w domu i cieszyć się nową fryzurą w zaledwie 10 minut. Prosta metoda na kucyka podbiła Internet, a popularne blogerki pokazują, jak krok po kroku samodzielnie skrócić włosy! To trzeba zobaczyć.

Jak obciąć samodzielnie włosy w domu metodą na kucyka?

W związku z epidemią koronawirusa wszystkie salony fryzjerskie i kosmetyczne są zamknięte, a to oznacza, że trzeba zadbać samodzielnie o swoje włosy i paznokcie. Z pomocą przychodzą nam blogerki, które prześcigają się w publikowaniu porad i wskazówek, aby bez wychodzenia z domu uzyskać efekt jak z najlepszego salonu beauty. Obecnie hitem w sieci jest filmik z instrukcją, jak samodzielnie skrócić włosy metodą na kucyka. Ta prosta i szybka metoda z dnia na dzień zyskuje kolejne zwolenniczki.

Jak to zrobić krok po kroku?

Najpierw myjemy włosy, suszymy je i wygładzamy za pomocą prostownicy lub modelujemy na szczotce. Następnie z głową opuszczoną w dół wiążemy nad czołem kucyk. Na włosy dodajemy jeszcze jedną gumkę, aby utrzymać je w jednym miejscu. Kolejnym krokiem jest obcięcie włosów na wybranej przez nas długości. Potem możemy podzielić je na trzy sekcje i dodatkowo wycieniować je. Ten sposób cięcia pozwoli na uzyskanie fryzury z krótszymi włosami wokół twarzy i dłuższymi z tyłu czyli tzw. trójkąt lub szpic.

