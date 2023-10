Ania i Grzegorz Bardowscy od kilku lat tworzą wspaniały i zgrany związek. Są jedną z najpopularniejszych i najsympatyczniejszych par, które spotkały się na planie programu "Rolnik szuka żony". Grzegorz poznał swoją ukochaną w drugiej edycji show TVP, a w kwietniu 2016 roku zakochani pobrali się. Małżonkowie doczekali się dwójki dzieci.

Ania jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych dzięki czemu fani na bieżąco mogą śledzić poczynania pary. Ponadto założyła także swój kanał na Youtubie, na którym często pojawiają się przepisy kulinarne czy też vlogi z codziennego życia małżonków i ich dzieci. My postanowiliśmy zebrać dla Was najciekawsze zdjęcia z... domu Ani i Grzegorza! Trzeba przyznać, że urządzili go naprawdę stylowo, a pokój ich synka, Jasia, to prawdziwe królestwo! Sami zobaczcie!