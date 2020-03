Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" zdradziła, jak radzi sobie z nudą podczas kwarantanny. W sieci pojawiło się nowe nagranie! 

Ania Bardowska, którą fani z pewnością pamiętają z drugiej edycji "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci nowe zdjęcie i nagranie, na którym pokazała, jak jej rodzinka radzi sobie z nudą podczas kwarantanny. Żona Grześka już kilka dni temu przyznała, że w związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi koronawirusa, dba o bezpieczeństwo swoich bliskich i nie stara się z nikim nie spotykać.

Mieszkamy na wsi, więc podczas spacerów nawet w "zwykły" dzień nikogo nie spotkamy. Przestrzegam z dziećmi wszystkich zasad bezpieczeństwa naszego i innych - napisała ostatnio na Instastories.

Teraz Ania opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie ze spaceru z dziećmi, a na YouTube.com pojawiło się nagranie, na którym pokazuje, jak spędza czas z rodziną.

Anna Bardowska zdradziła, czego brakuje jej najbardziej

Anna Bardowska w najnowszym filmie opublikowanym na jej kanale na YouTube.com przyznała, że chociaż ze względu na epidemię koronawirusa Polacy starają się stosować do zaleceń i nie wychodzą z domów, to ona sama już od dawna czuje się, jakby przechodziła na co dzień.

Coś smutnego chciałam powiedzieć. Teraz jest taki okres jaki jest, ten czas epidemiczny. Każdy niech przestrzega, jestem dumna z Polaków, ale ja taką kwarantannę- chociaż my nie mamy kwarantanny- ja mam chyba na co dzień. Ja w ogóle nie odczuwam tego, że coś się zmieniło, oprócz tego, że nie wychodzę do sklepu, że coś się zmieniło. Oprócz tego lęku, tego strachu, który jest gdzieś tam w telewizji bo ja tak naprawdę prawie ludzi nie spotykam. Jak nie wyjdę gdzieś sama, nie pojadę to siędzę tu sama jak pies- przyznaje Ania. (...) Mi po prostu brakuje moich koleżanek, nie szukam nikogo na siłę. Tych, które są za daleko, które pracują i nie mamy czasu się zgrać.

W dalszej części filmu Ania pokazała, jakie zabawy wymyśla kiedy jej syn nudzi się w domu. Zobaczcie sami!

Zobacz także: Przez koronawirusa nie będzie "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości"?! Marta Manowska zabrała głos

Anna Bardowska opublikowała nowy film.

A na Instagramie pokazała nowe zdjęcie ze spaceru z dziećmi.