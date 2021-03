Jak mieszka Katarzyna Cichopek? Gwiazda "M jak miłość" pokazała swój apartament

Katarzyna Cichopek postanowiła zamienić urokliwą willę na Wilanowie na nowoczesny apartament na mokotowskiej Sadybie. Jak mieszka gwiazda "M jak miłość"? Aktorka może pochwalić się naprawdę pięknymi wnętrzami i musimy przyznać, że niektóre dodatki chętnie widziałybyśmy we własnych czterech kątach, a takiego widoku z tarasu możemy tylko pozazdrościć. Przestronne i urządzone z wyjątkowym smakiem mieszkanie, często możemy dostrzec na zdjęciach, które Katarzyna Cichopek publikuje w swoich mediach społecznościowych. Ostatnio fanki nie mogły przestać zachwycać się nad jej kuchnią! Same zobaczcie, jak wygląda.

Mieszkanie Katarzyny Cichopek

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel zdecydowanie są fanami minimalizmu. W salonie słynnego małżeństwa, dominuje szarość i drewno, a wnętrze dopełniają mięsiste, granatowe zasłony. Ten pokój to idealne miejsce do rodzinnego wypoczynku. W ciągu dnia wpada do niego ogromna ilość światła, a naprawdę sporych rozmiarów - oczywiście szary - narożnik, pomieści nie tylko domowników.

W salonie nie brakuje też stylowych dodatków - nowoczesny drewniany stolik na czarnych, metalowych nogach, dekoracyjny, tłoczony dywan i okrągła lampa zdecydowanie nadają wnętrzu charakteru.

Z imponującego salonu Katarzyny Cichopek wychodzimy prosto na piękny taras. Aktorka i Marcin Hakiel wybrali mieszkanie na wysokim piętrze, dzięki czemu mają widok, którego można pozazdrościć. Nic dziwnego, że gwiazda "M jak miłość" spędza na obudowanym drewnianymi drabinkami, nadającymi intymności, tarasie tyle czasu. Latem małżeństwo relaksuje się na nim na leżakach, w otoczeniu kwiatów, a nawet zimą aktorka wyleguje się na nim w ogrodowym, okrągłym fotelu.

Z tarasu przez salon przechodzimy do otwartej kuchni, która jest utrzymana w jasnej kolorystyce. Katarzyna Cichopek zadbała, żeby była ona nie tylko stylowa, ale i praktyczna. Białe szafki z kamiennym blatem i sporych rozmiarów wyspa - również kamienna - to nie tylko idealne miejsce do przygotowywania wspólnych posiłków, ale również do ich smakowania.

Jasne kolory dominują również w pozostałych pomieszczeniach apartamentu i nawet dziecięcy pokój utrzymany jest w bieli. Nie brakuje w nim oczywiście kolorowych elementów, jak i zabawek. Białe biurko i ustawiona nad nim różowa tablica, to idealne miejsce do nauki i kreatywnych zabaw.

W pokoju znajduje się również wiszący fotel w stylu boho, który na Instagramie gwiazdy robi prawdziwą furorę. Co więcej, taki sam ma w swoim domu również Agnieszka Woźniak-Starak!

Sypialnia Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela to zdecydowanie ich królestwo, które aktorka postanowiła zachować tylko dla siebie. Mogliśmy jednak dostrzec, że znajduje się w nim eleganckie łóżko z ciemnym, tapicerowanym zagłówkiem. Co więcej musi być ono naprawdę pokaźnych rozmiarów, bo jak widzimy mieści ich całą rodzinę.

Na minimalizm Katarzyna Cichopek postawiła również w łazience. Tu też dominuje biel i szarość. Ciemna podłoga idealnie kontrastuje się z jasnymi szafkami i ściennymi płytkami. Jak widać, aktorka zdecydowanie woli prysznic od długich kąpieli. Co więcej, nawet tu nie brakuje dekoracji.

Przytulne mieszkanie Katarzyny Cichopek doskonale odzwierciedla jej charakter i możemy znaleźć w nim wiele wnętrzarskich inspiracji. Które pomieszczenie najbardziej zwróciło waszą uwagę?