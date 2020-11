Tak mieszka Joanna Przetakiewicz! Jej londyński apartament opływa w luksusie

Joanna Przetakiewicz to zdaniem wielu jedna z najbardziej stylowych Polek, business women i chodząca inspiracja. Założycielka La Manii pała jednak miłością nie tylko do mody, ale i do iście luksusowych wnętrz. Choć jej życie toczy się pomiędzy podwarszawskim, zacisznym Konstancinem, a ekstrawaganckim, barwnym Londynem, oba mieszkania są dopieszczone do granic możliwości, a w jednym z nich stanęła nawet słynna designerska figurka, warta dziesiątki tysięcy złotych. Jak mieszka Joanna Przetakiewicz? Takich wnętrz nie widuje się na co dzień.

Joanna Przetakiewicz podbiła serca Polek swoją charyzmą, osobowością i stylem. Kiedy kilka lat temu pojawiła się na programie Project Runway, widzowie poznali nie tylko bliżej ją samą, ale również jej markę. Od tego czasu business women dla wielu kobiet stała się prawdziwą wyrocznią trendów i jak się okazuje, inspiracji możemy szukać nie tylko w jej szafie, ale również zakamarkach mieszkania. Trzeba przyznać, że każdy kąt zarówno jej londyńskiej i podwarszawskiej rezydencji opływa luksusem i bynajmniej w tym przypadku nie powinno to nikogo dziwić.

Luksusowe wnętrza Joanny Przetakiewicz

Kocham luksus, a luksus kocha mnie

- mówiła Joanna Przetakiewicz podczas swoich występów w jednym z programów TVN, Azja Express. Choć na antenie gwiazda udowodniła, że nie boi się podjąć żadnego wyzwania, widać, że na co dzień woli spokojniejsze i zdecydowanie wygodniejsze warunki życia, a jej oba mieszkania są tego najlepszym dowodem.

Jedno z mieszkań Joanny Przetakiewicz znajduje się w jednej z kilku stolic mody - ekscentrycznym Londynie. To właśnie tam ze swoim mężem Rinke Rooyensem spędzała ostatni czas, a ich cztery kąty odwiedziła ekipa Dzień Dobry TVN. Jak się okazuje, w brytyjskim apartamencie nie zabrakło elementów z polskiego mieszkania. Utrzymany w czerni, bieli salon oraz kuchnia, wzbogacone o czerwone dodatki, to kwintesencja stylu Joanny Przetakiewicz. Choć tym razem stół został przystrojony na Halloween, to, co na co dzień się na nim znajduje, robi piorunujące wrażenie.

Jak się okazuje Joanna Przetakiewicz ma słabość nie tylko do pięknych ubrań, ale i dzieł sztuki. W mieszkaniu gwiazdy miejsce znalazł słynny Balloon Dog autorstwa Jeffa Koonsa. Ci, którzy znają jego prace, dobrze wiedzą, jaki to wydatek. Tym, którzy nie wiedzą podpowiadamy - rzeźba przypominająca małego pieska z nadmuchanego balonu kosztuje około 45 tysięcy złotych, a sam Jeff Koons jest jednym z najdroższych artystów na świecie.

W klasycznej czerni i bieli utrzymana jest również londyńska sypialnia Joanny Przetakiewicz. Pokaźnych rozmiarów łóżko z wysokim zagłówkiem to jak widać nie tylko ulubione miejsce samej pani domu, ale również jej czworonożnego przyjaciela, z którym jest nierozłączna.

Patrząc na te wnętrza i rzeźbę wartą prawdziwą fortunę nie da się ukryć, że Joanna Przetakiewicz i luksus kochają się, i to z wzajemnością.