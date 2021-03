Agnieszka Dygant to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, która zdobyła sympatię widzów dzięki komediowym, ale również bardziej dramatycznym rolom. Co więcej gwiazda bardzo dba o kontakt ze swoimi fanami i często urządza sobie z nimi pogawędki w swoich mediach społecznościowych. Teraz postanowiła odsłonić jeszcze więcej prywaty i właśnie pokazała swoje cztery kąty! Jak mieszka Agnieszka Dygant? Jednego jesteśmy pewni - te wnętrza będą śnić się wam po nocach!

Mieszkanie Agnieszki Dygant

Agnieszka Dygant słynie z klasycznego gustu i jak się okazuje, ten styl dominuje nie tylko w jej szafie, ale również mieszkaniu. Aktorka właśnie pokazała na Instagramie, jak urządziła swoje cztery kąty i musimy przyznać, że ten widok jest naprawdę imponujący, a naszą uwagę przykuła przede wszystkim sypialnia aktorki, w której dominuje biel i miedziane elementy.

Na środku pokoju stoi iście królewskie łóżko z dekoracyjnymi, złotymi poduszkami i nietypowym zagłówkiem we wschodnie wzoru, który nadaje sypialni niepowtarzalnego charakteru. Bok łóżka stoją dwa nocne stoliki, a nad wszystkim wisi czarny, elegancki dekoracyjny żyrandol z kryształami. Co więcej Agnieszkę Dygant codziennie budzą nie tylko jej dwa koty, ale również promienie słoneczne, które wpadają do pokoju wprost przez ogromne drzwi balkonowe, które znajdują się w sypialni.

Instagram

Agnieszce Dygant mogą pozazdrościć też fani długich kąpieli. Otóż w łazience aktorki znajduje się sporych rozmiarów, wolnostojąca, biała wanna, która idealnie kontrastuje się z wzorzystymi, ciemnymi płytkami na podłodze. Do tego srebrne elementy, elegancka zasłona i mamy idealny przepis na relaksujący wieczór. Agnieszka Dygant ma tylko jeden problem - jak widać o miejsce w wannie, tak jak w łóżku, musi walczyć ze swoimi kotami.

Instagram

Choć w mieszkaniu Agnieszki Dygant dominuje czerń i biel, aktorka doskonale wie, jak wprowadzić bardzo przytulny nastrój. W nowocześnie urządzonych wnętrzach znajdziemy równie dużo drewna i dodatków, które nadają im niepowtarzalny charakter. Poduszki i koce w etniczne wzory, to zdecydowanie coś, co czego aktorka ma prawdziwą słabość.

W salonie gwiazdy znajdziemy również najbardziej designerskie elementy, jak francuskie drzwi, czy duży, drewniany stół. Choć niektórych może dziwić, że gwiazda jeszcze nie rozebrała choinki, nasz wzrok zdecydowanie bardziej przykuwa nowoczesny, srebrny żyrandol i stos książek na stoliku - podejrzewamy, że Agnieszka Dygant może pochwalić się również pokaźną, domową biblioteczką. A co do choinki - to drzewko jest naprawdę stylowe!

Instagram

Jak widać Agnieszka Dygant uwielbia mieszać style! Vintage'owe meble w jej mieszkaniu mieszają się z nowoczesnymi, designerskimi formami. Co sądzicie o takim łączeniu elementów?