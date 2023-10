Marietta i Chris w końcu nie muszą się ukrywać! Jak już wiadomo, to właśnie oni zostali pierwszymi polskimi zwycięzcami programu "Hotel Paradise". Do czasu wyemitowania ostatniego odcinka show para nie mogła ujawnić szczegółów ze swojego życia. Jednak teraz wiemy o nich coraz więcej!

Reklama

Zobacz także: Jesteś na bieżąco z "Hotelem Paradise"? Udowodnij to w naszym quizie! Wiesz kto to powiedział?

Para zdecydowała się zamieszkać razem! Chris specjalnie dla Marietty postanowił przeprowadzić się z Londynu do Warszawy. Jednak to przecież dopiero początek ich wspólnego życia. Podczas rozmowy z Mariettą i Chrisem zapytaliśmy zakochanych, jak widzą swoją przyszłość. Czy zdecydują się pozostać w Polsce, a może jednak Chris z czasem namówi swoją partnerkę na wyjazd do Anglii? Czy Marietta ma zamiar wrócić do pracy w księgowości?

Reklama

Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w naszym wideo!