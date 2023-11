Choć księżna Diana zginęła 22 lata temu, ciągle zajmuje wyjątkowo ważne miejsce w sercach Brytyjczyków. Co rok w dniu jej urodzin - czyli 1 lipca - gromadzą się pod Pałacem Kesington, by oddać jej hołd. Czuwają, modlą się, wspominają. W tym roku księżna obchodziłaby 58. urodziny... Podczas ostatnich urodzin fanów Diany zaskoczył jej syn - czyli książę William, który postanowił podejść do nich i spędzić z nimi czas!

Książę William uczcił urodziny swojej mamy

"Daily Mail" poinformował, że książę William pojawił się pod pałacową bramą w dniu urodzin swojej mamy, czym zaskoczył zebranych. Książę podszedł do fanów swojej mamy, by z nimi porozmawiać.

William powiedział mi, że wiedział, że przyjeżdżamy tu od lat i podziękował nam za to, co robiliśmy dla jego matki. Wciąż się trzęsę. Czuję się bardzo podekscytowany – mówił jeden z fanów.

W rozmowie książę William zdradził również, w którym miejscu stanie miejsce pamięci o Dianie. Okazuje się, że będzie znajdowało się w ogrodzie. Książę był bardzo wzruszony obecnością fanów, którzy od 22 lat wciąż pamiętają o jego mamie.

Księżna Diana zginęła 22 lata temu

Księżna Diana skończyłaby 58 lat

