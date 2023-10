Maj to czas, gdy dzieci zwyczajowo przystępują do Pierwszej Komunii Świętej, a w wielu rodzinach to wydarzenie ma nie tylko religijny, ale też tradycyjny wymiar. W tym roku do tego sakramentu przystąpiły między innymi córki Małgorzaty Sochy czy Justyny Steczkowskiej. A jak pójście do komunii wspominają polskie gwiazdy? W rozmowie z Party.pl Julia Wieniawa szczerze opowiedziała o swoich doświadczeniach.

Reklama

Julia Wieniawa o dniu swojej komunii: "Spełniałam się artystycznie"

Każdy, kto śledzi karierę Julii Wieniawy wie doskonale, że gwiazda realizuje się w różnych artystycznych formach: muzyce, teatrze czy kinie. Czy zawsze tak było? Jak się okazuje, Julia Wieniawa już jako nastolatka przejawiała zainteresowanie muzyką i sztuką, czemu dała wyraz także przy okazji Pierwszej Komunii Świętej.

- Swoją komunię tak pamiętam, że było to dla mnie mega wydarzenie, kościół był pewnego rodzaju teatrem (...) ja tam się spełniałam artystycznie jako dziecko. Komunia byłam takim dniem, kiedy można założyć piękną sukienkę, (...) buty na małym obcasie - przyznała Julia Wieniawa dla Party.pl.

Co jeszcze Julia Wieniawa wyjawiła o dniu swojej komunii, a jak teraz podchodzi do tych wydarzeń? Koniecznie zobaczcie nasze video!

Zobacz także: Córka Małgorzaty Sochy przystąpiła do pierwszej komunii świętej. Aktorka pokazała zdjęcia. Zosia to cała mama!

Instagram @juliawieniawa