Izabela Janachowska nawet w czasie kwarantanny ma mnóstwo pracy! Chociaż teraz większość czasu spędza w domu, to jednak gwiazda nie próżnuje i cały czas znajduje sobie nowe zajęcia. Okazało się, że prezenterka ma teraz czas na robienie rzeczy, na które do tej pory nie znajdywała nigdy nawet chwili. Co więcej, obowiązki domowe zaczęły sprawiać Izabeli sporo przyjemności!

Dzięki kwarantannie Izabela Janachowska odkryła nową pasję! W rozmowie z reporterką Party.pl, prezenterka wyjawiła co to dokładnie jest. Uwierzcie nam, nie chcecie tego przegapić! Zobaczcie naszą rozmowę z Izabelą Janachowską!