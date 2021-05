Lucy z "Rancza" sprzedaje swoją posiadłość. Ilona Ostrowska pokazała zdjęcia. "Nie żal ci?"

W Polsce można znaleźć nieskończoną liczbę atrakcji i pięknych miejsc. Wcale nie trzeba jechać za granicę, aby przenieść się do zupełnie innego świata. Masz ochotę na krótki, weekendowy wypad? Na pewno znajdziesz idealną destynacje dla siebie. Na terenie Polski znajdziesz wszystko czego dusza zapragnie - morze, góry, jeziora i zabytkowe miasta. Oto nasze propozycje na weekendowy wyjazd w Polsce. Najczęściej odwiedzane miasta w Polsce (według serwisu TripAdvisor) Użytkownicy serwisu TripAdvisor wybrali 10 najchętniej odwiedzanych polskich miast. Z każdym rokiem do Polski przyjeżdża coraz więcej turystów z zagranicy, ale również nasi rodacy decydują się na weekendowe wyjazdy w granicach kraju. Wiosenne i letnie miesiące sprzyjają zwiedzaniu, kosztowaniu lokalnej kuchni i zabawie do białego rana. Miejsce 1: Kraków - dla wielbiciel spacerów i zwiedzania Kraków - niegdyś stolica - dzisiaj tętniące życiem miasto Polski. To idealna destynacja dla wielbicieli zwiedzania . Piękna starówka wpisana na listę dziedzictwa narodowego UNESCO, niesamowity zamek i katedra na Wawelu to dopiero początek atrakcji. Miejsce 2: Warszawa - czym zachwyca stolica Polski? Warszawa pełna jest pięknych parków i ogrodów. Duża atrakcją dla turystów są Łazienki Królewskie , w których można posłuchać koncertów Fryderyka Chopina - wybitnego polskiego pianisty i kompozytora. Warto również odwiedzić Zamek Królewski, urokliwą starówkę i tamtejszy Ogród Zoologiczny. Miejsce 3: Gdańsk - najpiękniejsze nadmorskie miasto w Polsce To jedno z najstarszych polski miast , pełne zabytków i duchów przeszłości. Uznaje się je za miejsce wybuchu II wojny Światowej. Znajduje się tutaj wiele ciekawych muzeów i zabytkowych...