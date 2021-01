Dla pokolenia wychowywanego w latach 80. ten film był pozycją obowiązkową. Zresztą urodzone później dzieciaki też znają go świetnie, do dziś regularnie powtarzany jest w telewizji. "Akademia Pana Kleksa" na podstawie książki Jana Brzechwy pod tym samym tytułem, zyskała miano kultowej, zanim to słowo stało się modne. Oczywiście wszyscy pamiętają odtwarzającego rolę tytułową niezrównanego Piotra Fronczewskiego. Głównym dziecięcym bohaterem filmu jest Adaś Niezgódka, dzięki któremu poznajemy Akademię, jej wszystkie dziwactwa i sekrety. W rolę chłopca wcielił się świetny Sławek Wronka.

Co dzieje się z nim teraz? Okazuje się, że nie poszedł w aktorstwo, ale w pewnym sensie film pokierował jego karierą! Zobaczcie jak teraz wygląda i co robi.

Jak dziś wygląda Adaś Niezgódka z "Akademii Pana Kleksa"?

Gdy "Akademia Pana Kleksa" wchodziła w 1983 roku na ekrany kin, grający Adasia Niezgódkę Sławek miał ledwie 11 lat. Film szybko stał się hitem i przyniósł dużą popularność aktorom, w tym również dziecięcym gwiazdom. Jednak dla Sławka Wronki Adaś był pierwszą i ostatnią rolą w życiu. Mimo dziecięcego sukcesu wybrał inną ścieżkę kariery i trafił na... Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Po studiach postanowił kontynuować karierę naukowca - w 2002 został doktorem fizyki. Jak informuje Wikipedia, na koncie ma już sporo sukcesów i wynalazków - w 2010 roku, wraz z sespołem stworzył pierwszy polski detektor do prześwietlania obiektów przemysłowych.

Wronka obecnie jest kierownikiem Zakładu Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek Instytutu Problemów Jądrowych w ramach Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Można więc powiedzieć, że w przewrotny sposób Akademia pchnęła go w stronę nauki. Profesor Ambroży Kleks z pewnością byłby z niego dumny!

Adaś Niezgódka i Ambroży Kleks w filmie "Akademia Pana Kleksa"

Sławomir Wronka jest dziś utytułowanym naukowcem.

Sławomir Wronka kończy w tym roku 49 lat. Bardzo się zmienił? Poznajecie w nim dawnego Adasia?

