Jak Anna Wendzikowska radzi sobie jako samotna matka dwóch małych córek? "Nie żyję w poczuci krzywdy"

Anna Wendzikowska ma za sobą trudny okres. Kilka miesięcy temu rozstała się z partnerem, z którym ma córkę. Jak radzi sobie z wychowywaniem Kornelii i Tosi? Kto najbardziej jej pomaga? Dziennikarka "Dzień Dobry TVN" w rozmowie z "Fleszem" zdecydowała się na szczere wyznanie!

Anna Wendzikowska wychowuje sama dwie córki. W maju rozstała się z Janem Bazylem, ojcem młodszej pociechy, Tosi. Dziennikarka może liczyć na wsparcie ojców dziewczynek, jednak najczęściej daje sobie radę sama. Z powodzeniem łączy karierę i częste wyjazdy z macierzyństwem.

Czy Ania czuje się samodzielną kobietą? W jakich momentach najbardziej potrzebuje pomocy?

Staram się być, ale jeśli nie umiem czegoś zrobić, proszę o pomoc mojego tatę, który mieszka niedaleko, albo Janka, tatę Tosi. No i oczywiście pomaga mi niania. Jestem zadaniowa, gdy mam coś do zrobienia, robię to. Nie zastanawiam się, czy to łatwe, czy trudne, czy sprawiedliwe, że muszę to robić sama. Nie żyję w poczuciu krzywdy. Wiem, że miejsce, w którym się znajduję, to wynik mojego działania. Co oznacza też, że mogę się znaleźć w każdym miejscu, i to daje nieprawdopodobną siłę.