Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" pokazała zdjęcie sprzed lat. Internauci: "Wyglądałaś jak Mariah Carey"!

Agnieszka Kotońska postanowiła pokazać fanom kilka zdjęć ze swojej młodości. Co ciekawe, porównali ją do Mariah Carey! To czasy, kiedy gwiazda TTV była brunetką a jej znakiem rozpoznawczym były loki. Też widzicie to podobieństwo? A jak w młodości wyglądali pozostali członkowie rodziny, która podbiła serca widzów?

Agnieszka Kotońska jak Mariah Carey

Agnieszka Kotońska zachwyca swoimi metamorfozami, dziś już prawie zupełnie nie przypomina tej uczestniczki "Gogglebox", którą poznaliśmy w pierwszym sezonie show TTV. Charakterystycznej blondynce z Chodzieży udało się schudnąć 30 kg, ale zaskakuje nie tylko sylwetką ale również metamorfozami fryzur. Internauci są zgodni, Agnieszka wygląda coraz piękniej! Ale jak wyglądała w czasach swojej młodości, zanim na jej głowie pojawił się szalony różowy kolor, który doskonale pamiętamy z pierwszego sezonu "Gogglebox"? Gwiazda TTV pokazała kilka fotek ze swojego rodzinnego albumu.

Fanów najbardziej zachwyciła na zdjęciach, które zostały wykonane podczas jej 18 urodzin.

Na zdjęciu w niebieskiej sukni wygląda Pani jak Mariah Carey.

Agnieszka była wówczas brunetką i miała kręcone włosy. Też widzicie podobieństwo do legendarnej piosenkarki?

Fani zwrócili również uwagę na męża Agnieszki:

- Ciacho z tego pana było, nie dziwie się, że się pani zakochała.

- Tyle lat razem!

oraz na to, jak bardzo wnuk Agnieszki jest podobny do swojego taty, czyli Dajana:

Ale Tymuś jest podobny do Dajana!

Też widzicie te podobieństwa?

Agnieszka Kotońska pokazała zdjęcie z młodości, fani porównali ją do Mariah Carey. Podobna?

Instagram, East News

Dostrzegli również podobieństwo wnuka Agnieszki do swojego ojca Dajana.

Wnuk Agnieszki Kotońskiej jest podobny do jej syna Dajana

Tylko spójrzcie na te zdjęcia z albumu rodzinnego: