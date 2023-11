Jagna Marczułajtis udzieliła wstrząsającego wywiadu dla "Rzeczpospolitej", w którym opowiedziała m.in. o tym, jak radzi sobie z wychowywaniem niepełnosprawnego syna, Andrzeja. Chłopczyk ma wadę migracji kory mózgowej, czyli pachygyrię. To nie wszystko. Los w ostatnich latach nie oszczędzał znanej sportsmenki - straciła pracę, zmarł jej ojciec oraz teściowa. Sama musiała radzić sobie z depresją, a także chorobą Hashimoto. Zobaczcie, co mówi Jagna Marczułajtis.

Synek Jagny przyszedł na świat około 2 lata temu. Nazywa się Andrzej, choć razem z mężem nazywają go pieszczotliwie „Kokos”. Na początku para nie wiedziała co się z nim dzieje - mały często płakał, miał problemy ze snem, a po trzech miesiącach nie trzymał główki. To mocno zaniepokoiło snowboardzistkę, zaczęła z nim chodzić po neurologach:

Andrzej urodził się 23 miesiące temu i ani razu nie udało mi się zasnąć spokojnie wieczorem i spać do rana. Kokos, jak mówimy na Andrzeja, ma wadę migracji kory mózgowej – pachygyrię. Zatrzymał się w rozwoju fizycznym na poziomie piątego miesiąca. Nie ma leku na tę chorobę, możemy tylko liczyć na efekty codziennej rehabilitacji. Na początku nie wiedzieliśmy, że coś mu dolega. Urodził się upragniony syn, wszystko było świetnie, przychodziła położna, nic nie widziała. Ale mnie się nie podobało, że dziecko jest płaczliwe, że ma kłopoty ze snem, a jak śpi, to niespokojnie. Moje córki już w drugiej dobie życia spały nocą po kilka godzin, pielęgniarki kazały mi je budzić do karmienia. A ja mówiłam: „Jak dziecko śpi, to nie ruszać". ... Karmiłam piersią, jak wcześniej córki. Ale jemu coś nie pasowało. Jak nie trzymał główki po trzech miesiącach, to zaczęłam się martwić. Z trzymiesięcznym bobasem to się biega po domu na ręku, w drugim trzymając chochlę i mieszając zupę. A Kokos leciał przez ręce. Zaczęłam szukać informacji, chodzić po neurologach. W końcu w rezonansie magnetycznym stwierdzono pachygyrię. Zaczęłam się uczyć, co to w ogóle jest. A teraz staram się z tym żyć, wytłumaczyć sobie wszystko. - mówi Jagna.