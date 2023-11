Wstrząsające wyznanie znanej sportsmenki, Jagny Marczułajtis. Gwiazda w rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że chorowała na depresję po tym, jak dowiedziała się, że jej ukochany syn jest poważnie chory. Marczułajtis miała myśli samobójcze, chciała zabić nie tylko siebie ale i synka. Zobaczcie, co powiedziała.

Już ponad rok temu Jagna w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zdradziła, że jej syn, Andrzej, ma poważną wadę migracji kory mózgowej, czyli pachygyrię. O jego chorobie dowiedziała się kilka miesięcy po narodzinach:

Jagna znalazła się w dramatycznej sytuacji:

Kiedy byłam sportowcem, miałam pasmo sukcesów. Teraz los to wyrównuje. Jestem w życiowym dołku. Najpierw odszedł mój tata, później zmarła teściowa, z którą byłam bardzo zżyta. Po 11 latach nie przedłużono nam umowy w Witowie i nie mamy już szkoły narciarstwa i snowboardu. Nastąpiła jakaś kumulacja nieszczęść, stałam się osobą niepracującą, żyjącą z 500+, zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko. Pracuje i zarabia na nas tylko mąż. Mam inne życie i inne priorytety. Śmieję się, wychodząc z małym na rehabilitację, że po prostu zabieram go na trening... Wieczorami zajmuję się namawianiem wszystkich znajomych do oddania jednego procentu podatku na Andrzejka. Pionizator, wózki, ortezki – te wszystkie rzeczy są kosmicznie drogie - mówiła w 2018 roku w wywiadzie.

Sportsmenka wpadła w głęboką depresję. Była bardzo bezsilna, nie radziła sobie z niczym. Miała myśli samobójcze:

Całą zimę jeździłam z dzieckiem od lekarza do lekarza. Jeżdżąc, patrzyłam tylko, z jakiego mostu zjechać albo jak to zrobić, żeby się zabić razem z tym dzieckiem, żeby po prostu już nie cierpiał on i ja. [...] Nie widziałam dalszego sensu życia... mojego i jego. Nie wiem, dlaczego mi się ubzdurało, że to ma wyglądać tak, żeby gdzieś samochodem spaść z mostu, wjechać pod pociąg - mówi w „Super Expressie”.